Borel nedir? Borel el dezenfektanı fiyatı ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler

Türkiye'in yerli dezenfektanı Borel hakkında önemli açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Borel eli nemlendiriyor, Dermatojik sorunlara yol açmıyor. Borel yarından itibaren satışa sunulacak." dedi. Bu açıklamaların ardından Borel el dezenfektanı fiyatı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı merak edildi. İşte tüm merak edilenler.



BOREL NEDİR?

Borel, bordan üretilen yerli el dezenfektanıdır.

Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece üst dokusuna zarar vermeden cildimizi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor.

Ayrıca etil alkol uçtuktan sonra geriye kalan bor ve esansiyel yağlar antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde ayrıca eldeki bakteri ve mantarları da öldürerek yaraların iyileşmesini hızlandırıyor.

BOREL EL DEZENFEKTANI FİYATI NE KADAR OLACAK?

Henüz el dezenfektanının fiyatı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

BAKAN DÖNMEZ’DEN AÇIKLAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL için düzenlenen “Tanıtım Töreni”ne katılıyor.

Bakan Dönmez'in konuşması şöyle:

-Koronavirüsle mücadele önce ellerle başlıyor.

-Kişisel hijyen ürünlerine aşırı talep oldu.

-Benzine etanol karıştırma zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Sıkıntıları giderdik.

-Ekibimiz gece gündüz yoğun seri üretimine geçtik. Borel yarından itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşacak.

-Borel ele zarar vermiyor. İçeriğindeki maddeler elleri nemlendiriyor ve dermatolojik sorunlara neden olmuyor. Eldeki yaraların çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor.

-100 mililitrelik boyutta satışa çıkacak.

-Borel'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza hediye ediyoruz.