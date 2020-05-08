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  3. Bolu'dan beklenen haber geldi! Evlerine uğurlandılar

Bolu'dan beklenen haber geldi! Evlerine uğurlandılar

Bolu'dan beklenen haber geldi! Evlerine uğurlandılar

Suudi Arabistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bolu'da yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hayreddin Tokadi Yurdu'na 23 Nisan'da getirilen 295 kişinin karantina süreci tamamlandı. Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüslerle evlerine gönderildi. 

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yurttan ayrılanlara fidan dağıtıldı. Evlerine dönen vatandaşlar, Bolu'da karantinada kaldıkları süre içinde kendilerine çok güzel ilgi gösterildiğini belirterek, herkese teşekkür etti. 

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 22 Nisan'da getirilen 353 Türk vatandaşı da gözetim süreçlerinin tamamlanmasının ardından dün evlerine gönderilmişti.


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