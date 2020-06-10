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  3. Bolu'da 1100 litre sahte dezenfektan ele geçirildi
10 Haziran 2020 Çarşamba 20:33 | Son Güncelleme:

Bolu'da 1100 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

Bolu'da 1100 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

Bolu Anadolu Otoyolu'nda jandarma ekipleri 1100 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde jandarma ekiplerinin durdurduğu kamyonette, 1100 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat çalışması kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada, 1100 litre kullanıma hazır sahte dezenfektan ile bunların yapımında kullanılan malzeme bulundu.

Olayla ilgili bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

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