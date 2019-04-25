Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi sürüyor

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan bir grup işçinin, işlerine son verilmesine tepki amacıyla belediye binasının önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan'ın göreve gelmesinin ardından işten çıkarılan 97 taşeron işçinin, Hizmet-İş Sendikası temsilcileri ile Demokrasi Meydanı'nda dün başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra Türkiye genelinde Hak-İş'e, Hizmet-İş sendikalarına ve işçilere karşı bir "kıyım" başladığını ileri sürdü.

Demokrasi Meydanı'nda çadır kurulacak

İşçilerin, zorla Hak-İş ve Hizmet-İş'ten istifa ettirilmek için tehdit edildiğini söyleyen Özdemir, "Tehditten sonra iş yerleri değiştiriliyor, işten atılıyor. Hizmet-İş ve Hak-İş olarak sonuna kadar işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek bu eylemi yapıyoruz. Özelikle Bolu Belediyesi'nde önce işçi arkadaşlarımız tehditle sendikamızdan istifa ettirildi. Daha sonra daire içerisinde büroda çalışan arkadaşlarımızın iş yerleri değiştirildi. Şimdi de 97 arkadaşımız işten atıldı. 'Belediyenin imkanları kısıtlı, maaşlar ödenemez.' gerekçesiyle. Kesinlikle bütçe açıklarının, işçilerin, emekçilerin alın terinden kapanacağına inanmıyoruz." diye konuştu.

Özdemir, işten çıkarılan bir işçinin intihar girişiminde bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Belediye başkanımızı uyarıyoruz, zulmetmeyi bırakın. İşçilerin ekmeğiyle oynamayı bırakın. İşçilerin ekmeğiyle alın teriyle oynayarak hiçbir yere varamazsınız. Belediye başkanımızdan bu arkadaşlarımızı işine iade etmesini istiyoruz. Oturma eylemi başlattık. Şimdi çadır kuracağız. Çadır kurup eylemimize devam edeceğiz."

Özdemir, işlerine son verilen işçilerin yeniden işe alınması için imza kampanyası başlattıklarını aktararak, "İnşallah eylemimiz 1 Mayıs'a kadar devam edecek. 1 Mayıs'ta bütün arkadaşlarımızın, işçilerin, emekçilerin burada toplanarak eylemimize destek vermelerini istiyoruz. Ondan sonra da yine belediye başkanımızla görüşeceğiz. Bu arkadaşlarımızın işe iade edilmesi için bütün mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Marmara Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na katılmak için İstanbul'da bulunduğu öğrenildi.

AA