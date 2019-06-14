Bolu Belediyesi mağdurları 'emekleri' için yürüyorlar

250 kişilik grubun yürüyüşü, Bolu’nun Yeniçağa ilçesi'nden Gerede’ye doğru sürüyor. Yürüyüşe İzmir’den de katılım oldu. Başkan Tanju Özcan, 19 Aralık’ta noterde işçi çıkamayacağına dair taahhütte bulunmuş, göreve gelirgelmez bu sözünü unutmuştu.