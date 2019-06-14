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14 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 08:00

Bolu Belediyesi mağdurları 'emekleri' için yürüyorlar

Bolu Belediyesi mağdurları 'emekleri' için yürüyorlar

Hizmet-İş Sendikası’nın, Bolu Belediyesi’nde yaşanan işten çıkarmaları protesto için CHP Genel Merkezi’ne düzenlediği ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’, üçüncü gününde devam ediyor.

250 kişilik grubun yürüyüşü, Bolu’nun Yeniçağa ilçesi'nden Gerede’ye doğru sürüyor. Yürüyüşe İzmir’den de katılım oldu. Başkan Tanju Özcan, 19 Aralık’ta noterde işçi çıkamayacağına dair taahhütte bulunmuş, göreve gelirgelmez bu sözünü unutmuştu. 

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