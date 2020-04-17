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  3. Boğaz'dan 'Corona' geçti, Kıyı Emniyeti uyardı!

Boğaz'dan 'Corona' geçti, Kıyı Emniyeti uyardı!

Boğaz'dan 'Corona' geçti, Kıyı Emniyeti uyardı!

Panama bandıralı "Ocean Corona" adlı gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemiye kılavuzluk hiztemi veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Evde kalın" çağrısı yaptı.

Norveç'ten yola çıkan Panama bandıralı "Ocean Corona" isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçerek Ereğri'ye gitti. 289 metre boyundaki geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kılavuzluk etti. Koronavirüse karşı tulum giyip ve maske takan ekipler, gemiye çıktı. Gemiye İstanbul Boğazı'ndan geçerken "Kurtarma 8" römorkörü de eşlik etti. Kılavuzluk hizmeti veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Bizler, tüm tedbirleri alarak 7/24 her koşulda hizmet vermeye devam ederken sizler; kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın" çağrısında bulundu.

(DHA)


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