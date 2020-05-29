Milli sporcu 'Fetih Saygı Geçişi'nde Başkan Erdoğan'ı selamladılar

Milli sporcu gençler İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde Boğaz'dan geçerek Huber Köşkü'ndeki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladılar.

İstanbul’un Fethi’nin 567. Yılı kutlamaları başladı. Kutlamalar kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından “29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği” gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü’nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve torunu Eymen Albayrak da eşlik etti.