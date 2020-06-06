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  3. Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
06 Haziran 2020 Cumartesi 13:50 | Son Güncelleme:

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, narkotik köpeğiyle uyuşturucunun bulunması için yapılan aramalar, polis kamerasına yansıdı.

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