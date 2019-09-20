Bodrum'da bot battı! Bir bebek kayıp

Olayın ardından bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde 14 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi (Türk) olmak üzere toplam 15 kişi denizden sağ olarak kurtarıldı. Göçmenlerden alınan ilk ifadelerden lastik bot içerisinde toplam 16 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 bebeğin bulunması için arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.



İHA