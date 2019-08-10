Bodrum'da adım atacak yer yok! 1.5 milyon kişi...

Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte yola çıkan tatilciler, ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlar 5 kilometrelik yolu güçlükle geçebildi. Araçlarıyla ilçeye gelen yerli turistler trafik çilesiyle karşılaştı. Tatilciler, 5 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum'a akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilen ve Cuma günü mesainin bitiminin ardından yola çıkan binlerce tatilci nedeniyle Bodrum'da kilometrelerce trafik kuyruğu oluştu. Bodrum'a karayoluyla gelen çok sayıda tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Tatilciler Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti.



EN YOĞUN SEZON



Verilere göre Kurban Bayramı'nda Ege ve Akdeniz kıyılarının son 5 yılın en yoğun sezonunu geçirmesi bekleniyor. En büyük yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum'da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandı. Muğla'nın turistik ilçelerine yaklaşık 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Yetkililer ise rezervasyonsuz ilçeye gelenlerin geri dönme ihtimali olduğunu, bayramlarının kabus olmasını için tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.



SEFERLER İKİ KATINA ÇIKTI



Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle seyahat firmaları turizm kentlerine ek seferler düzenlemeye başladı. Bayram tatili boyunca 1,5 milyonun üzerinde tatilciyi ağırlamayı planlayan Bodrum'a yaklaşık 173 ek uçak sefer yapılacağı, havayolu şirketlerince açıklandı. Milas-Bodrum havaalanına, iç ve dış hatlarda yapılan ek seferlerden dolayı yoğunluk yaşandı. Şehirlerarası otobüs firmalarının da Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi talebin yoğun olduğu turizm bölgelerine ek otobüs seferleri koyduğu öğrenildi.



GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEDE



Jandarma ve emniyet güçleri Bodrum'a giren çıkan tüm araçları kontrol ediyor. Tatilin ilk gününden itibaren ilçenin giriş ve çıkışlarında 24 saat yol kontrolü yapan ekipler olası bir tehlikeyi önlemek için araç kontrollerini sıklaştırdı. Emniyet güçleri araçlarda kimlik kontrolünün yanı sıra eğitimli polis köpekleriyle de araçlarda ve yolcu otobüslerinde didik didik arama yapıyor. Bodrum'a yurt genelinden gelen tatilcilerin yanı sıra yurt dışında yaşayan gurbetçilerin de yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen gurbetçiler Bodrum'a gelmeye başladı.

BAŞKAN UYARDI



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bu sene Kurban Bayramı tatilimiz tam sezonun ortasına denk geldi. Ben sezonun kalabalığından çok daha farklı bir kalabalık beklemiyorum. Belki biraz daha fazla olacaktır. Biz bayram için rutin önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Belediye personelimizin aktif çalışmasıyla kentimizi Bayram için hazırlıklarımızı yaptık. Bu bayramı rahat bir şekilde geçireceğiz. Tatilcilerden ve Bodrum’da yaşayanlardan tek isteğimiz çevreyi kirletmesinler. Lütfen Bodrum’a gelen tatilciler arabalarının camını açıp pet şişeleri dışarı atmasın, sigaralarını kuma söndürmesin. Herkes evini nasıl temiz tutuyorsa Bodrum’u da öyle temiz tutsun lütfen. Biz bu çöpleri toplarız zaten topluyoruz da bu bizim görevimiz. Ben sadece Bodrum için söylemiyorum nerede olunursa olunsun çevreye hep birlikte sahip çıkarsak yaşana bilir bir doğamız olur” şeklinde konuştu



İHA