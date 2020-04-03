Bodrum' 25 günde 125 bin araç giriş yaptı

Bodrum'un tek girişi olan Torba'da trafik uygulama noktasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı. 65 yaş ve üzerindekilerin seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Valilik izniyle sefer yapılan şehirlerarası otobüslerde de denetim gerçekleştirildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 37 derecenin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi. Yazlık evlerine gelenlerin adres ve telefon numaralarını alan ekipler, 14 gün dışarı çıkmamaları için uyarılarda bulundu. Kontroller nedeniyle karayolunda yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğü 10 Mart tarihinden beri 25 günde, Bodrum'a yaklaşık 125 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.

DHA