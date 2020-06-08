08 Haziran 2020 Pazartesi 16:38 | Son Güncelleme:
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
BM'den İdlib'e 89 tır insani yardım
Son Dakika Haberleri.. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 72 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.