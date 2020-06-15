15 Haziran 2020 Pazartesi 14:56 | Son Güncelleme:
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 48 tır insani yardım gönderildi.
BM'den İdlib'e 48 tır insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 48 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 48 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.