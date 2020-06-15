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  3. BM'den İdlib'e 48 tır insani yardım
15 Haziran 2020 Pazartesi 14:56 | Son Güncelleme:

BM'den İdlib'e 48 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 48 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 48 tır insani yardım gönderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 48 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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