BM'de Türkiye'yi ilk kez 30 yaş altı bir isim temsil etti

New York'ta devam eden BM 74. Genel Kurulu kapsamında, katılımcı ülkeler tarafından birçok yan etkinlik de düzenleniyor.

Ana oturumlara ışık tutan yan etkinliklerde alanında uzman isimlerin yanı sıra bu yıl ilk kez Türkiye adına 30 yaş altı bir isim konuşma yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Anne, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı Ortaklığı (PMNCH) Yönetim Kurulu Üyesi 26 yaşındaki Dr. Enes Efendioğlu, Dünya Ekonomik Forumu ve DSÖ tarafından koordine edilen oturumlarda 2 konuşma gerçekleştirdi.

İlk olarak 25 Eylül'de Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen "Ruh Sağlığı" temalı etkinlikte konuşan Efendioğlu, 18-24 yaş aralığındaki bireylerde ruh sağlığının korunmasının önemine vurgu yaptı.

Efendioğlu, çocuk ve gençlerin yüzde 20'sinin ruh sağlığı problemi yaşadığına vurgu yaparak, bu noktada yetişkinlere ve karar alıcılara büyük görevler düştüğünün altını çizdi.

Aynı gün düzenlenen Dijital Sağlık oturumunda da konuşan Efendioğlu, küresel düzlemde internet ve telefon tabanlı sistemlerin kullanımının hızla arttığını ve değiştiğine dikkat çekti.

Efendioğlu, bu gelişim ve değişimin ülkelerin etkin reformlarıyla desteklenmesi halinde genç ve yetişkin sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli bir fırsat yakalanacağının altını çizdi.

- En etkin 10 genç arasında

2018'de Avrupa Komisyonu tarafından bağımlılıkla mücadelede yılın araştırmacısı seçilen Efendioğlu, halen DSÖ PMNCH'de yönetim kurulu üyeliğini sürdürüyor.

Dünya Sağlık Asamblesi'nde 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen bir oturum da düzenleyen Efendioğlu, BM ve DSÖ'de küresel düzlemde aktif görev yürüten en etkin 10 genç arasında gösteriliyor. (AA)