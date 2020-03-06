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  3. BM, Türkiye-Rusya arasında varılan 'İdlib ateşkesi'nin kalıcı olmasını umuyor

BM, Türkiye-Rusya arasında varılan 'İdlib ateşkesi'nin kalıcı olmasını umuyor

BM, Türkiye-Rusya arasında varılan 'İdlib ateşkesi'nin kalıcı olmasını umuyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib'deki ateşkesin 'kalıcı' olmasını umut ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla Türkiye ve Rusya arasında İdlib'de ateşkes konusunda 'en üst düzeyde' varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

AA'nın aktardığı habere göre, ateşkesin derhal başlaması, kalıcı olması ve Suriye'nin kuzey batısındaki sivillerin korunmasını umut ettiğini vurgulayan Guterres, BM denetimindeki siyasi görüşmelere dönülmesi çağrısında bulundu.

Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da sağlanan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes yürürlüğe girdi.


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