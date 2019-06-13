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13 Haziran 2019 Perşembe 21:53 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 22:00

Bloomberg: Türkiye YPG'nin elindeki ağır silahları toplaması için ABD'ye baskı yapıyor

Bloomberg: Türkiye YPG'nin elindeki ağır silahları toplaması için ABD'ye baskı yapıyor

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Türkiye'nin ABD'ye Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'nin elindeki ağır silahları toplaması konusunda baskı yaptığına dair bir haber yaptı. Bloomberg, haberini üst düzey Türk güvenlik yetkilisine dayandırdı.

Bloomberg'e konuşan yetkili, Türkiye'nin ABD'den Suriye'de desteklediği PKK/YPG'li teröristlerin sınırın 30-40 km güneyine gitmelerini sağlamalarını, ayrıca YPG'li güçlere tedarik ettiği ağır silahları alarak Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölgeye getirmesini istediğini aktardı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Türk yetkili ayrıca, terör örgütü PKK/YPG ile "doğrudan temaslar yürütüldüğüne ilişkin" iddiaların doğru olmadığını söyledi.

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