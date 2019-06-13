Bloomberg: Türkiye YPG'nin elindeki ağır silahları toplaması için ABD'ye baskı yapıyor

Bloomberg'e konuşan yetkili, Türkiye'nin ABD'den Suriye'de desteklediği PKK/YPG'li teröristlerin sınırın 30-40 km güneyine gitmelerini sağlamalarını, ayrıca YPG'li güçlere tedarik ettiği ağır silahları alarak Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölgeye getirmesini istediğini aktardı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Türk yetkili ayrıca, terör örgütü PKK/YPG ile "doğrudan temaslar yürütüldüğüne ilişkin" iddiaların doğru olmadığını söyledi.