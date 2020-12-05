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  • Son dakika haberi... Bitlis'te “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” Operasyonu başlatıldı
05 Aralık 2020 Cumartesi 10:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Bitlis'te “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi... Bitlis'te “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” Operasyonu başlatıldı

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberine göre, Bitlis'te İç İşleri Bakanlığı'nca başlatılan Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonunda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev alıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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