05 Aralık 2020 Cumartesi 10:21 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi... Bitlis'te “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” Operasyonu başlatıldı
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” Operasyonu başlatıldı
Son dakika haberine göre, Bitlis'te İç İşleri Bakanlığı'nca başlatılan Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonunda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev alıyor.
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