Son dakika haberi... Bitlis'te “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberine göre, Bitlis'te İç İşleri Bakanlığı'nca başlatılan Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonunda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev alıyor.



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