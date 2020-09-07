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  3. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi
07 Eylül 2020 Pazartesi 10:49 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi
DHA

İçişleri Bakanlığı, Bitlis Sehi'de dün düzenlenen operasyonda, Turuncu Kategori"deki Özlem Atsak ile Gri Kategorideki Rıdvan Eryılmaz'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis Sehi Ormanları'nda dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nde 'turuncu kategori'de yer alan, örgütün sözde 'kadın yapılanması'ndan sorumlu, 'Ronahi Dersim' kod adlı Özlem Atsak olduğunun belirlendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Sehi Ormanlarında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat birlikleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı, Atak helikopteri desteği ile dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; terörden arananlarda turuncu kategoride yer alan örgütün kadın yapılanmasından sorumlu 'Ronahi Dersim' kod adlı Özlem Atsak olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise terörden arananlarda gri kategoride yer alan 'Azad Şoreş' kod adlı Rıdvan Eryılmaz olduğu belirlendi" denildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi
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