Bitlis'te trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Bitlis'te takla atan kamyonette yaralanan iki kişi daha yaşamını yitirdi. Bitlis-Hizan kara yolunun Ölek köyü yol ayrımında dün, takla atan Tahsin Yoldaş yönetimindeki 01 AAC 225 plakalı kamyonette Abdulbari Perişan (60) hayatını kaybetti, sürücü Yoldaş ile Abdülkerim Yoldaş, Osman ve Nefise Demirtaş yaralandı.

Kazanın ardından Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nefise Demirtaş ve Abdulkerim Yoldaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bitlis-Hizan kara yolunun Ölek köyü yol ayrımında dün takla atan Tahsin Yoldaş yönetimindeki 01 AAC 225 plakalı kamyonette, Abdulbari Perişan (60) hayatını kaybetmiş, sürücü Yoldaş ile Abdülkerim Yoldaş, Osman ve Nefise Demirtaş yaralanmıştı.

(AA)