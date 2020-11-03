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  • Bitlis'te tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
03 Kasım 2020 Salı 17:31 | Son Güncelleme:

Bitlis'te tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Bitlis'te tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Bitlis'te tır ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonrasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yolcu otobüsünde sıkışan 1 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor.

AA'da yer alan habere göre, Bitlis'te tır ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı.

Bitlis ve Siirt'in Baykan ilçesi arasındaki kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ve yolcu otobüsü çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bitlis ve Baykan'daki hastanelere kaldırıldı.

Yolcu otobüsünde sıkışan 1 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor.

Kaza nedeniyle Bitlis-Baykan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

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