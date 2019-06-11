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11 Haziran 2019 Salı 15:34 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 15:34

Bitlis'te sivillere ateş eden PKK suçu koruculara atıyor

Bitlis'te sivillere ateş eden PKK suçu koruculara atıyor

Bitlis'in Yukarıölek köyü kırsalında 18 Mayıs'ta odun toplamaya giden 6 vatandaşın üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açan ve bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesine neden olan kanlı terör örgütünün, sivillere yönelik yaptığı bu saldırıyı, güvenlik korucuları tarafından yapılan bir eylem gibi gösterme çabasında olduğu belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, güvenlik güçlerince icra edilen başarılı operasyonlar sonucu iyice köşeye sıkışan kanlı PKK/KCK terör örgütü, güvenlik güçlerinin karşısına çıkacak gücü kalmayınca sivillere saldırmaya başladı.

Bitlis'in Merkez ilçesi Yukarıölek köyü kırsalında 18 Mayıs'ta akşam saatlerinde, odun toplamaya giden 6 vatandaşın üzerine PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, hain saldırıda Bitlis Eren Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen ve okul ihtiyaçlarını gidermek ve ailesine yardımcı olmak amacıyla orman işlerinde çalışan 24 yaşındaki Davut Coşkun yaralanmıştı. Coşkun, Bitlis Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Örgütün, sivillere yönelik yaptığı bu saldırıyı, güvenlik korucuları tarafından yapılan bir eylem gibi gösterme çabasında olduğu, bu şekilde bölge halkının tepkisini güvenlik güçlerine yönlendirmeye çalıştığı tespit edildi.

Üst düzey güvenlik yetkilileri, sivillere yönelik saldırılarını olağan hale getiren kanlı terör örgütünün yeni stratejisini vatandaşların fark ettiğini ve tepki gösterdiklerini kaydetti.

(AA)

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