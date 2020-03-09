Bitlis'te terör örgütü PKK sığınağından oy pusulaları çıktı

Her seçim döneminde Kandil'den DBP/HDP'nin milletvekili ve belediye başkan adaylarını dizayn eden, seçim bölgelerinde vatandaşlardan tehdit ile oy alan terör örgütü PKK'nın işi şansa bırakmamak için başka seçim hilelerine de başvurduğu ortaya çıktı. HDP/PKK'nın seçim hilelerinin izi Bitlis'te bulundu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, terör örgütü PKK'nın yurt içi yapılanmasını çökertmek için yürütülen "Kapan" operasyonu kapsamında Bitlis kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten Jandarma ekipleri, arazideki doğal olmayan bir toprak yığını fark etti.

Buranın örgütün sığınağı olabileceğini öngörerek kazıya başlayan Jandarma, naylon dosyalarda bulunan onlarca belgeye ulaştı. Kazıda örgütsel doküman ve bazı kişilere ait mahkeme ifade tutanakları ele geçirildi.

İKİ SEÇİME ŞAİBE BULAŞTI

Yapılan ilk incelemede dosyalarda bulanan kağıtların 30 Mart 2014'te yapılan mahalli idareler seçimi ile 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimlere ait belgeler olduğu belirlendi.

Belgeler arasında oy sayım cetvelleri ve birleştirme tutanakları gibi Yüksek Seçim Kurullarına teslim edilmesi gereken belgelerin de bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen belgeler arasında, belediye başkanlığı seçimlerine ait mühürlü oy pusulaları da bulunuyor.

Bir kısmı ıslak ve tahrif olmuş belgeleri restore etme çalışmalarına başlayan Jandarma ardından detaylı inceleme başlatarak soruşturmayı genişletecek. Gerekli görülmesi durumunda Yüksek Seçim Kurulundan da teknik ve hukuki destek alınacak.

Kapan operasyonunda ele geçirilen belgelerle ilgili incelemeler diğer ilçelerde ve genel seçimlerde de benzer hileler olup olmadığını ortaya koyacak.