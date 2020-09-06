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  3. Bitlis'te hava destekli terör operasyonu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
06 Eylül 2020 Pazar 10:16 | Son Güncelleme:

Bitlis'te hava destekli terör operasyonu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te hava destekli terör operasyonu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te gerçekleştirilen hava destekli terör operasyonunda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis Sehi'de gerçekleştirilen hava destekli terör operasyonunda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"İSTİHBARAT, OPERASYON VE TAM BAŞARI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çoğu gitti, azı kaldı. Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 terörist etkisiz. İstihbarat, operasyon. Tam başarı" dedi.

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