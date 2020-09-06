06 Eylül 2020 Pazar 10:16 | Son Güncelleme:
Bitlis'te hava destekli terör operasyonu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te gerçekleştirilen hava destekli terör operasyonunda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis Sehi'de gerçekleştirilen hava destekli terör operasyonunda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"İSTİHBARAT, OPERASYON VE TAM BAŞARI"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çoğu gitti, azı kaldı. Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 terörist etkisiz. İstihbarat, operasyon. Tam başarı" dedi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız