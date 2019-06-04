04 Haziran 2019 Salı 22:46 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 22:47
Bitlis'te 4 kilo eroine 2 tutuklama
Bitlis'te polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 4 kilo 127 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı. Aramada 4 kilo 127 gram eroin bulundu. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
(DHA)