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  3. Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis’te Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada Tatvan'ın Sallıca köyü kırsalında terörle mücadele harekatı icra edildiği ifade edilirken, açıklamada, “İcra edilen harekat kapsamında 22 Haziran 2019 günü F-16 hava desteği ile toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon icra edilen alanda 3 terörist ile birlikte 2 adet kaleşnikof silah, bir adet dragonov kanas keskin nişancı tüfeği, 5 adet dragonov şarjörü, 50 adet dragonov fişeği, 6 adet kaleşnikof şarjörü, 180 adet kaleşnikof fişeği, 6 adet el bombası, bir adet dürbün, 3 adet şemsiye ve muhtelif miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.  

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