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  3. Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

YAŞAM MALZEMELERİ BULUNDU

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada da İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Bitlis merkez kırsalında bölücü terör örgütünün barınma alanının tespit edilmesi üzerine yakın hava desteği talebinde bulunulduğu belirtildi. Gerçekleştirilen yakın hava desteği sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile etkisiz hale getirildiği hatırlatılan açıklamada, aynı bölgede yapılan arama faaliyetinde yaşam malzemeleri ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

AA

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