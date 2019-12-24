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  3. Bitlis'te 10 odalı PKK sığınağı bulundu

Bitlis'te 10 odalı PKK sığınağı bulundu

Bitlis'te 10 odalı PKK sığınağı bulundu

Bitlis'te geçen hafta başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda, 5 girişi ve 9 havalandırması bulunan 10 odalı sığınak bulundu. Sığınakta PKK'lılara ait gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van Jandarma Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülen, jandarma özel harekat, polis özel harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 3 bin 480 personelin katıldığı operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruluyor. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında 10 odalı sığınak bulundu. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Operasyon kapsamında,  23.12.2019 günü icra edilen faaliyette, 1 sığınak (5 girişli, 10 odalı, 9 havalandırma deliği olan) içerisinde 300 kg çeşitli gıda maddeleri, 2 adet M16 silah şarjörü, 150  büyük pil, 1 akü, 4 ışıldak, 40 kg deterjan, 1 pense, 5 battaniye, 1 kürek, 1kazma, 2 balta, 1 testere, 1 makas, metre, çekiç, elektrikli ısıtıcı, 12 çift ayakkabı, 1 litre silah yağı, 4 şampuan, 4 çakmak gazı, 300 metrekare branda, ele geçirilmiştir."

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Açıklamada, malzemelerden delil niteliği taşıyanlara el konulduğu, diğerlerinin ise yerinde imha edildiği ifade edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü de kaydedildi.

(DHA)


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