Bitkisel tıbbi ürünlere SGK kapısı aralanıyor
Sağlık Bakanlığı, doktorlara bitkisel karışım reçetesi yazma yetkisi verecek bir çalışma başlattı.
Yelda GÖKDAĞ
Ruhsatlı bitkisel tıbbi ürünlerin SGK kapsamına alınması önerisi de ilgili taraflarla paylaşıldı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Harun Kızılay konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Bitkisel ürünlerin gelişi güzel kullanılması yerine, hekimlerimiz tarafından reçetelendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bitkisel ürünler konusunda eğitim almış hekimlerimiz karışımlar hazırlayıp tedaviye destek olarak hastalara tavsiye edebilirler.”