Bitkisel tıbbi ürünlere SGK kapısı aralanıyor

Yelda GÖKDAĞ

Ruhsatlı bitkisel tıbbi ürünlerin SGK kapsamına alınması önerisi de ilgili taraflarla paylaşıldı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Harun Kızılay konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Bitkisel ürünlerin gelişi güzel kullanılması yerine, hekimlerimiz tarafından reçetelendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bitkisel ürünler konusunda eğitim almış hekimlerimiz karışımlar hazırlayıp tedaviye destek olarak hastalara tavsiye edebilirler.”