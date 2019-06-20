Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7561
  • 6,5018
  • 255.68
  • 94.244
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bitkisel tıbbi ürünlere SGK kapısı aralanıyor

Bitkisel tıbbi ürünlere SGK kapısı aralanıyor

Bitkisel tıbbi ürünlere SGK kapısı aralanıyor

Sağlık Bakanlığı, doktorlara bitkisel karışım reçetesi yazma yetkisi verecek bir çalışma başlattı.

Yelda GÖKDAĞ

Ruhsatlı bitkisel tıbbi ürünlerin SGK kapsamına alınması önerisi de ilgili taraflarla paylaşıldı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Harun Kızılay konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Bitkisel ürünlerin gelişi güzel kullanılması yerine, hekimlerimiz tarafından reçetelendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bitkisel ürünler konusunda eğitim almış hekimlerimiz karışımlar hazırlayıp tedaviye destek olarak hastalara tavsiye edebilirler.” 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Akil'den isyan: Evimize kadar geldiler
Buse Varol'dan Alişan'a sürpriz doğum günü partisi...
Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor mu?
Aşıklar şehrinde 60 bin TL'lik hediye 
Bu ne hal Meryem

Uyumlu Köpek ve Çılgın Sahibi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Küçükkaya ve İmamoğlu yakalandı ve yalanlayamıyor! İşte adım adım otel krizi gerçekği!

Chernobyl (Çernobil) dizisindeki karakterlerin gerçek hayattaki karşılıkları