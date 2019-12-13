Resmen Gazete'de yayımlandı! Zorunlu olacak...

Alınan kararla şehiriçi ve şehirlerarası bisiklet yolları yapım çalışmalarına kısa sürede başlanacak.

OTOBAN VE TÜNELLER

Bisiklet yolları, ulaşım ihtiyacını güvenli bir şekilde karşılamak amacıyla yerleşim yerlerini ve yoğun olarak kullanılan kamu ve özel hizmet alanlarını birbirleriyle irtibatlandıran diğer ulaşım türleriyle entegre edilen bütünsel bir ağ şeklinde planlanacak. Bu kapsamda bisiklet otobanları, bisiklet köprü ve tünelleri yapılacak.

OTOBÜSTE TAŞINABİLECEK

• Bisiklet yolları taşıt yolunun sağında, çift yönlü planlanacak.

• Şehiriçlerinde ulaşıma entegre olacak.

• Şehirlerarasında özellikle bisiklet turizmine ve uluslararası spor organizasyonlarına hizmet verecek.

• Bisiklet yolları, taşıt yolu ile aynı yönde veya çift yönlü olarak planlanacak.

• Bisiklet yolları, motorlu taşıtlarca kullanılamayacak.

• Üniversite kampüslerinde, yurt ve eğitim binalarını birbirine ve varsa kampüs dışındaki bisiklet yoluna bağlayacak şekilde bisiklet yolları planlanabilecek.

• İhtiyacı karşılayacak sayıda bisiklet park istasyonları yapılacak.

• Millet bahçeleri, park ve rekreasyon alanlarında bisiklet parkurları oluşturulacak.

• Yaya ve taşıt trafiğine kapalı bisiklet otobanlarıyla bisiklet turizmine katkı sunulması hedefleniyor.

• Toplu ulaşım duraklarının yakın çevresinde bisiklet park istasyonları kurulacak, bisiklet köprü ve tünelleri oluşturulacak.

• Bisiklet yolları yenilenebilir enerji ile aydınlanacak.

• Toplu taşımada bisiklet taşıma aparatına sahip otobüsler kullanılacak.