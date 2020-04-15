Birleşmiş Milletler'in İdlib'e gönderdiği 54 insani yardım TIR'ı Hatay sınırından geçti

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 54 tırla insani yardım gönderildi. BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.



İdlib'de Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi

AA