Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8967
  • 7,4964
  • 380.515
  • 96270.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Birleşmiş Milletler'in İdlib'e gönderdiği 54 insani yardım TIR'ı Hatay sınırından geçti

Birleşmiş Milletler'in İdlib'e gönderdiği 54 insani yardım TIR'ı Hatay sınırından geçti

Birleşmiş Milletler'in İdlib'e gönderdiği 54 insani yardım TIR'ı Hatay sınırından geçti

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 54 tırla insani yardım gönderildi. Tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 54 tırla insani yardım gönderildi. BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

İdlib'de Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi

AA


Mehmet Muş'tan ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği hakkında açıklama

Mehmet Muş'tan ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği hakkında açıklama

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Başı beladan kurtulmayan hayvanlar

Yerli dezenfektan Borel yarından itibaren satışa sunulacak