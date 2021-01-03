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  • Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'le görüntüleri ortaya çıktı! Yeni bir aşk mı doğuyor?
03 Ocak 2021 Pazar 11:35 | Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'le görüntüleri ortaya çıktı! Yeni bir aşk mı doğuyor?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'le görüntüleri ortaya çıktı! Yeni bir aşk mı doğuyor"

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Hilal Altınbilek özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Son günlerde birçok isimle adı aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu, yaz ayında tatil yaptığı işadamı ile yeni yılı karşıladı. İkilinin yemekten görüntüleri ifşa olunca akıllara "Acaba yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusu geldi.

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek adının karıştığı aşk dedikoduları ile magazin basınının gündeminden düşmüyor. Ünlü oyuncunun, Miray Daner'in sevgilisi Kubilay Aka ile görüntüleri ifşa olmuş ve iki ismin ayrılığının sebebi olarak gösterilmişti. Hilal Altınbilek'in adı İdo Tatlıses, Fırat Doğruoğlu, Kerem Alışık ve Gurur Aydoğan'la da aşk dedikodularına karıştı. Uğur Güneş'in de Altınbilek ile aşk yaşadığı için Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldığı iddia edildi.

YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?

Özel hayatıyla ilgi odağı olan oyuncu Hilal Altınbilek'in şimdi de işadamı David Nahmiyas ile aşk yaşadığı konuşuluyor. Yaz ayında işadamı ile birlikte tatil yaparken görüntülenen Altınbilek, yeni yılı da erkek arkadaşıyla birlikte karşıladı.

Yılbaşı gecesi Altınbilek'in de içinde yer aldığı ve David Nahmiyas'ın misafirlerine yemek servisi yaptığı bir video ortaya çıktı. Videoda ikilinin samimiyeti görenlerin dikkatinden kaçmadı.

İkilinin yemekten görüntüleri ifşa olunca akıllara "Acaba yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusu geldi.

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