Bir Zamanlar Çukurova yeni 31. bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Çukurova izle 30. son bölüm ATV'de

Bir Zamanlar Çukurova’nın 31. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde olaylar yavaş yavaş çözülüyor. Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümünde . Müjgan ile Yılmaz tartışır. Müjgan arabanın anahtarlarını yolun kenarına savurur. Ali Rahmet kalp krizi geçirir. Demir ise Züleyha’ya “Beni asla sevmeyeceğini biliyorum Züleyha. Senin için canımı versem bile. Hiç değilse nefret etme benden.” der. Züleyha ise gözleri yaşlı bir şekilde dinler.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 30. BÖLÜM ÖZETİ

Küllerinden doğmaya başlayan Fekeli ve Hünkar aşkı tekrar filizlenecek mi? Aile değerlerini her şeyin önünde tutan Adana'nın en güçlü iki ismi aşkları için ne kadar ileri gidebilecek? Hünkar ve Fekeli arasında olup bitenleri sezenler bu birlikteliğe nasıl tepki verecek? Özgürlüğü adım adım elinden alınan Züleyha'nın yeni planları neler? Yelkenleri yavaş yavaş ve temkinli bir şekilde indiren Demir Yaman'ın yeni bir şartı var. Oğlu Adnan'ı, sadece Demir'in izin verdiği zamanlarda görebilen Züleyha, ne zaman oğluna geri kavuşabilecek? Adnan'ın kimden olduğunu sorgulayan Demir Yaman "Senin için gerekirse ölürüm" dediği Züleyha'dan cevap bekliyor.

Evlilik arefesindeki Müjgan, kafasındaki soru işaretlerini silebilecek mi? Hala Yılmaz ve Züleyha arasında neler olup bittiğini öğrenmeye çalışan Müjgan rahat bir nefes alabilecek mi? Saniye'nin radarına takılan Gaffur ve Seher yakınlaşması nereye gidiyor? Saniye'ye yakalanan Gaffur arzularını dizginleyebilecek mi? Konağa yeni bir misafir geliyor. Fransa'dan gelen yeni misafir Çukurova'da dengeleri değiştirecek mi? Şapkasını önüne koyan Cengaver'in Fekeli ve Yılmaz'la görüşmeleri sıklaşıyor. Aralarındaki güven arttıkça ortaya çıkan sırlar kimin pis işlerini ortaya çıkaracak? Gerçekleri öğrenen Fekeli'nin kalbi artık bu kadarını da kaldıramıyor! Kalp krizi geçiren Fekerli Çukurova'yı ayağa kaldıracak!

RÜZGAR AKSOY ''BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN GÜÇLÜ KADROSUNA KATILDI!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da yeni bir isim! Reyting rekortmeni dizinin güçlü kadrosuna Rüzgar Aksoy da katıldı. Aksoy dizide, Hünkar'ın (Vahide Perçin) yeğeni Ercüment karakterini canlandırıyor. Fransa'dan son model arabasıyla konağı ziyarete gelen Ercüment, Çukurova'da olayların seyrini değiştirecek mi? Daha önce birkaç proje için Demir Yaman'dan para alıp hepsini batıran Ercüment'in şimdiki planları ne?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA TÜM KİŞİLER VE 20+ABC1 KATEGORİLERİNDE BİRİNCİ!

Perşembe akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde %13,98 izlenme oranı ve %31,62 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,42 izlenme oranı ve %27,93 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

ESKİ AŞIKLAR FEKELİ VE HÜNKAR'IN BÜYÜK BULUŞMASI!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan son bölümü, her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonları ekrana kilitledi! Oğlunu bir daha görmemekle tehdit edilen Züleyha gemileri yakıyor! Hünkar'a karşı soğuk savaş başlatan Züleyha, yeni akıl oyunlarının peşinde. Ölümden dönen Züleyha, Yılmaz'la Müjgan'ın peşini bırakacak mı? Bölümün finalinde Fekeli ve Hünkar yakınlaşması nefes kesti! Eski aşıklar yine durum değerlendirmesi için bir araya gelmişti. Neredeyse tüm Çukurova'yı kontrolleri altında tutmaya çalışan Fekeli ve Hünkar kendi hislerine engel olamadı! Yıllardır kilit vurdukları duyguları, geceyi de beraber geçirmek zorunda kalınca ortaya çıktı! Hünkar'a tüm hislerini açan Fekeli, tekrar onun kalbini kazanabilecek mi?