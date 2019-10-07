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  3. 'Bir oğlum askerde, bir oğlum dağda'

'Bir oğlum askerde, bir oğlum dağda'

'Bir oğlum askerde, bir oğlum dağda'

Çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP’nin İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren “Diyarbakır anneleri”, partililere tepki gösterdi.

Oturma eyleminde yer alan anneler, il binasına giren HDP’lilere, “Evlat katilleri” diye bağırdı. Güvenlik güçlerinin sakinleştirdiği ailelerden oğlu Vedat için eyleme katılan baba Şehmus Kaya evladını istediğini belirterek, parti binasına girmeye çalıştı. Yaşanan arbedede 2 anne sinir krizi geçirdi. Eyleme katılan Salih Gökçe, “Oğlum Kürt, sen Kürt, oğlumu dağa götürüyorsun. Yeter çektiğimiz. Bir oğlum askerde, Allah korusun iki oğlum da birbirini öldürecek” dedi.  

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