Bir merdivenin iki basamağı arasında kalan düşey bölüme mimaride ne ad verilir? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 1 Haziran Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...

BİR MERDİVENİN İKİ BASAMAĞI ARASINDA KALAN DÜŞEY BÖLÜME MİMARİDE NE AD VERİLİR?



A: Akma



B: Çıkma

C: Gabari

D: Rıht

Doğru cevap: D Rıht