Bir mektubunda, gençken ayak başparmağının çorabında hep bir delik açtığını ve bu yüzden çorap giymeyi bıraktığını söyleyen kimdir? İşte cevabı!

"Bir mektubunda, gençken ayak başparmağının çorabında hep bir delik açtığını ve bu yüzden çorap giymeyi bıraktığını söyleyen kimdir?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



BİR MEKTUBUNDA, GENÇKEN AYAK BAŞPARMAĞININ ÇORABINDA HEP BİR DELİK AÇTIĞINI VE BU YÜZDEN ÇORAP GİYMEYİ BIRAKTIĞINI SÖYLEYEN KİMDİR?



A: Albert Einstein



B: Nikola Tesla

C: Winston Churchill

D: Napolyon Bonapart

Doğru cevap: A Albert Einstein

Kuzeni ve eşi Elsa'ya yazdığı mektupta Einstein şöyle diyordu: "Çocukken ayak başparmağımın çoraplarımı deldiğini fark etmiş, bu yüzden çorap giymekten vazgeçmiştim." Yetişkinliğinde ise Einstein'ın kendi sandaletlerini bulamadığında, eşinin arkası açık ayakkabılarını ayağına taktığı söylenir.