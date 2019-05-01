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  3. Bir kenti tedirgin eden yangın: Gökyüzü dumanlarla kaplandı

Bir kenti tedirgin eden yangın: Gökyüzü dumanlarla kaplandı

Bir kenti tedirgin eden yangın: Gökyüzü dumanlarla kaplandı

İzmir Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar bölgesinde, strafor üretilen bir fabrikada yangın çıkarken, siyah dumanlar kilometre uzaklıktan görüldü, gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı.

İzmir-Aydın yolu üzeri Ayrancılar Mahallesi mevkisinde, bir fabrikada henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı yangın çıktı. Strafor üretilen fabrikada çıkan yangında, alevler biranda yükselmeye başladı. Çalışan işçiler, durumu fark eder etmez hemen durumu yetkililere haber verdi. Fabrika yetkilileri, zaman kaybetmeden itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde itfaiye araçları yangının çıktığı noktaya geldi. Straforların yandığını fark eden ekipler, anında müdahale etti. 

Yangın sırasında ise gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. Dumanlar, kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. İtfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. 

İlçe Jandarma Komutanlığı ile itfaiye ekipleri, yangının nasıl çıktığı konusunda inceleme başlattı.

İHA

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