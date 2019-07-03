Bir garip kaftan operasyonu

Devrim Tosunoğlu

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, 3 ay önce başlattığı soruşturmada kaftana tarihi eser olabileceği iddiasıyla el koydu. Bilirkişi, kaftanın tarihi eser niteliğinde olmadığını raporladı. Bu olaydan 3 ay sonra bu defa Mudanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Haziran’da kaftanın yasadışı satıldığı iddiasıyla operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Uzundağ, Astsubay Burhani Aksoy ve Abdullah Kaya gözaltına alındı. Kaftan, Müze Müdürlüğü’ne ikinci defa gönderildi. Bu raporda da “Kaftanın günümüz imalatı olduğu ve 2863 sayılı kanun kapsamına girmediğini” belirtildi. Buna rağmen açığa alınan Uzundağ, “Tarihi eser kaçakçısı etiketini yedim. Açığa alındım. Terfim engellendi” diyerek operasyonu yapanlardan şikâyetçi oldu.