Bir doktorun en zor görevi

Emekli öğretmen Süleyman Kalkan, 3 hafta önce yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle geldiği Kayseri Şehir Hastanesi’nde durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. Koronavirüs hastalarının tedavisiyle ilgilenirken babasının başında da gece boyu nöbet tutan Uzman Dr. Mehmet Seyhan Kalkan şöyle konuştu:

HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ



“Biz evladız, sağlıkçıyız. Doktor olunca babamıza ve bütün hastalara hizmet edeceğiz. Bu bizim vazifemiz. Babam çok dikkatli ve titiz biridir. Babam ‘Öleceksem de koronavirüsten ölmesem’ diyen biridir. İnşallah hem babamı hem de diğer hastalıkları kurtarabiliriz, iyileştirebiliriz. Dikkatsiz olan insanlara, bu hastalığın yayılmasına bilerek ya da bilmeyerek keyfi davranmaları sonucu neden olanlara üzülüyoruz. Bu bir kamu davası. Onlara hakkımızı helal etmiyoruz.”