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  3. Bir buçuk milyonu hesabına aktaran bankacı ve beraberindeki 2 kişi tutuklandı

Bir buçuk milyonu hesabına aktaran bankacı ve beraberindeki 2 kişi tutuklandı

Bir buçuk milyonu hesabına aktaran bankacı ve beraberindeki 2 kişi tutuklandı

Niğde'de müşterilerin hesabındaki paraları nişanlısının hesabına aktaran banka görevlisi, nişanlısı ve nişanlısının kardeşi tutuklandı.

Bor ilçesinde özel bir bankada hesap uzmanı olarak görev yapan G.Ç. (29) iddiaya göre, değişik tarihlerde 5 müşterinin hesabından 971 bin 594 TL para, 21 bin 150 EURO ve 48 bin 874,65 Amerikan Dolarını kardeşinin arkadaşlarının hesabına aktarıp daha sonra da nişanlısının kardeşinin hesabına aktardı. Durumun anlaşılması üzerine Bor Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile G.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. G.Ç emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olaydan sonra firar eden bankacı G.Ç’nin nişanlısı O.B (29) ve kardeşi S.O.B (24) polis ekipleri tarafından 4 gün sonra yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından Bor Adliyesine sevk edilen O.B. ve kardeşi S.O.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hesapları paravan olarak kullanılan iki bayanın ise adli kontrol kararı ile serbest kaldığı öğrenildi.


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