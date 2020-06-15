Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8397
  • 7,6998
  • 376.867
  • 109743
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bir annenin en acı anı: Bu eve nasıl gireyim?
15 Haziran 2020 Pazartesi 11:39 | Son Güncelleme:

Bir annenin en acı anı: Bu eve nasıl gireyim?

Bir annenin en acı anı: Bu eve nasıl gireyim"

Burdur'da yaşayan Orhan Gürsu (50), birlikte yaşadığı annesi tarafından bu sabah evin bahçesinde ölü bulundu. Anne Pakize Gürsu, ekiplerin çalışmasını izlerken, "Ben bu eve nasıl gireyim?" diyerek gözyaşı döktü.

Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beyazıt Caddesi'ndeki müstakil evde annesiyle yaşayan Orhan Gürsu, sabah ocağa çay koyup, evin önündeki bahçeye çıktı. Oğluna seslenen Pakize Gürsu, cevap alamayınca çıktığı bahçede, Orhan Gürsu'nun yerde hareketsiz yattığını gördü. Annenin yardım istediği komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Orhan Gürsu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Gürsu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan Pakize Gürsu, ekiplerin çalışmasını gözyaşlarıyla izledi. Gürsu, "Bir baktım, Orhan yerde hareketsiz yatıyor. Ben bu eve nasıl gireyim?" diyerek ağladı. Eşinden ayrı yaşayan ve inşaatlarda çalışan Orhan Gürsu'nun çocukları da acı haberi alıp, eve geldi. Orhan Gürsu'nun, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

(DHA)

Bakanlık paylaştı... Tüketiciler dikkat! 43,6 milyon lira ceza uygulandı
Gözler Çin'e çevrilmişti... Yeni görüntüler servis edildi
Bakan Selçuk rakam verdi! O ilaçlar geri ödeme listesinde
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Bir annenin en acı anı: Bu eve nasıl gireyim?
Başkan Erdoğan depremzedelerle görüştü

Başkan Erdoğan depremzedelerle görüştü

Eber gölü'nün büyüleyici manzarası

Eber gölü'nün büyüleyici manzarası

15 Haziran 2020 burç yorumları! Bugünkü burç yorumların&#x

15 Haziran 2020 burç yorumları! Bugünkü burç yorumlarını neler bekliyor?

Arıcıların flora zengini Munzur Dağları'ndaki zorlu 'bal' mesai

Arıcıların flora zengini Munzur Dağları'ndaki zorlu ''bal'' mesaisi