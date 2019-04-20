Bir Aile Hikayesi'de Berk hatasını telafi edebildi mi?

Bir Aile Hikayesi 6. bölümde, Reyhan ve Cem, Mahur’la ilgili bir konu yüzünden okula çağırılır. Mahur’un başka bir okula geçmesi gerektiği anlaşılır. Ancak bu yeni özel okul, Cem’in bütün planlarını alt üst edecektir. Babasının onun için büyük bir fedakârlık yapmak zorunda kalacağını öğrenen Mahur’un gönlü buna razı olmaz.

Beste’ye karşı duygularını daha fazla gizlemek istemeyen Erdem ona açılmaya karar verir. Tam bunu yaptığı sırada kafeye gelen biri, Erdem’i allak bullak eder. Bu kişi Beste’nin hem özgüvenini hem de Erdem’e duyduğu güveni sarsacaktır.

Ölüm ve kayıpla ilgili duygularını bastırmaya alışık olan Berk, prova sırasında yönetmen ve yazarın hışmına uğrar. Ona yardımcı olmaya karar veren Derya ise hiç beklenmedik bir yönteme başvuracaktır. Berk’in Mahur’ların evindeki varlığı Melis ve Mercan’ı çok mutlu etse de “ölüm” le ilgili kırdığı pot, çocukların ödünü koparır. Berk bu durumu telafi etmek için özel bir çaba harcamak zorunda kalacaktır.