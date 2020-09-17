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17 Eylül 2020 Perşembe 01:34 | Son Güncelleme:

Bir aile daha evlat nöbetine katıldı

Bir aile daha evlat nöbetine katıldı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 381'inci günde de sürüyor.

7 yıl önce, 16 yaşındayken İstanbul’da kaçırılan kızı Sıla için evlat nöbetine katılan Hanife Akyüz ile birlikte eylem yapan ailelerin sayısı 146’ya yükseldi. Kızı Sıla’ya teslim olması için çağrıda bulunan Akyüz, “Bu acıyı bana yaşatmasın yeter artık. Gelsin evine dönsün bize ve devlete inansın, gelsin” dedi. 

<p>Editör: Ezgi Aşık (<a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a>)</p

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