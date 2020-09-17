Bir aile daha evlat nöbetine katıldı

7 yıl önce, 16 yaşındayken İstanbul’da kaçırılan kızı Sıla için evlat nöbetine katılan Hanife Akyüz ile birlikte eylem yapan ailelerin sayısı 146’ya yükseldi. Kızı Sıla’ya teslim olması için çağrıda bulunan Akyüz, “Bu acıyı bana yaşatmasın yeter artık. Gelsin evine dönsün bize ve devlete inansın, gelsin” dedi.