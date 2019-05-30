Binlerin katiline İstanbul'da kelepçe 

DEVRiM TOSUNOĞLU

Ege ve Akdeniz’de batan teknelerdeki binlerce göçmenin ölümünden sorumlu olan dünyanın en büyük insan kaçakçılık çetesine yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan özel ekip kurdu. İstanbul, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir’deki operasyonlarda ‘Haval’ takma isimli elebaşı Akbar Omar Tawfeeq ve 25 adamı yakalandı. Kuzey Irak uyruklu Tawfeeq’ın PKK-YPG ile koordineli olduğu ve terörle bağlantılı kişileri Avrupa ülkelerine gönderdiği tespit edildi.

Yılda 2 milyon euro

Çetenin Avrupa'ya kaçırdığı göçmenlerden kişi başı 3 ila 5 bin euro alarak yılda 2 milyon euro vurgun yaptığı öğrenildi. Ataköy'deki lüks bir rezidansı merkez olarak kullanan şebekenin çevredeki güvenlikçi, market, kapıcı ve taksici gibi şahıslara yüklü miktarda para vererek kendilerine güvenlik çemberi oluşturduğu belirlendi.

Göçün yönünü ABD’ye çevirmiş

Afganistan, Irak, Suriye uyruklu göçmenleri, deniz ve karayoluyla Yunanistan, İtalya, Almanya, İngiltere gibi ülkelere götüren şebeke lideri Akbar Omar Tawfeeq’in aynı zamanda Dominik vatandaşı olduğu, ABD’ye göç etmeye çalışan kişilere de kaçakçılık hizmeti verdiği ortaya çıktı.

Tekne filosuna el konuldu

MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın da destek verdiği operasyonlarda 569 düzensiz göçmen, 6 araç, 1'i yurtdışında 7 tekne ve çok sayıda canyeleği ele geçirildi.

Deşifre olmamak için özel lehçe

Avrupa ülkeleri tarafından da aranan Tawfeeq ve yakın ekibinin dünyada çok az bilinen özel bir Kürtçe lehçesiyle konuştukları ve böylece yıllarca deşifre olmadıkları belirlendi.