  • $6,0265
  • 6,719
  • 247.401
  • 87.186
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
30 Mayıs 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 08:16

Binlerin katiline İstanbul'da kelepçe 

Binlerin katiline İstanbul'da kelepçe 

Binlerce mültecinin ölümünden sorumlu tutulan göçmen baronu Akbar Omar Tawfeeq, 25 adamıyla birlikte yakalandı. Şebekenin PKK-YPG ile koordineli çalıştığı ortaya çıktı. 

DEVRiM TOSUNOĞLU

Ege ve Akdeniz’de batan teknelerdeki binlerce göçmenin ölümünden sorumlu olan dünyanın en büyük insan kaçakçılık çetesine yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan özel ekip kurdu. İstanbul, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir’deki operasyonlarda ‘Haval’ takma isimli elebaşı Akbar Omar Tawfeeq ve 25 adamı yakalandı. Kuzey Irak uyruklu Tawfeeq’ın PKK-YPG ile koordineli olduğu ve terörle bağlantılı kişileri Avrupa ülkelerine gönderdiği tespit edildi.

Yılda 2 milyon euro

Çetenin Avrupa'ya kaçırdığı göçmenlerden kişi başı 3 ila 5 bin euro alarak yılda 2 milyon euro vurgun yaptığı öğrenildi. Ataköy'deki lüks bir rezidansı merkez olarak kullanan şebekenin çevredeki güvenlikçi, market, kapıcı ve taksici gibi şahıslara yüklü miktarda para vererek kendilerine güvenlik çemberi oluşturduğu belirlendi.

Göçün yönünü ABD’ye çevirmiş

Afganistan, Irak, Suriye uyruklu göçmenleri, deniz ve karayoluyla Yunanistan, İtalya, Almanya, İngiltere gibi ülkelere götüren şebeke lideri Akbar Omar Tawfeeq’in aynı zamanda Dominik vatandaşı olduğu, ABD’ye göç etmeye çalışan kişilere de kaçakçılık hizmeti verdiği ortaya çıktı.

Tekne filosuna el konuldu

MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın da destek verdiği operasyonlarda 569 düzensiz göçmen, 6 araç, 1'i yurtdışında 7 tekne ve çok sayıda canyeleği ele geçirildi. 

Deşifre olmamak için özel lehçe 

Avrupa ülkeleri tarafından da aranan Tawfeeq ve yakın ekibinin dünyada çok az bilinen  özel bir Kürtçe lehçesiyle konuştukları ve böylece yıllarca deşifre olmadıkları belirlendi.

Pençe Harekatı´nda dikkat çeken detay! Alabarda açıkladı

Anne Her Yerde Annedir :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Vahdettin Köşkü’nde önemli görüşme!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının en az yüzde 10'u borsaya yatırılacak

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.