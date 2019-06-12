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12 Haziran 2019 Çarşamba 15:41 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:41

Bingöl'de tuzaklanan 50 kiloluk patlayıcı imha edildi

Bingöl'de tuzaklanan 50 kiloluk patlayıcı imha edildi

Bingöl'de PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan 50 kiloluk patlayıcı düzeneği, güvenlik güçlerince bulunup, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçe kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında yolda, teneke içerisine 50 kilogram patlayıcı yerleştirilerek, tuzaklanan düzenek olduğu tespit edildi.  Patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü şekilde patlatılarak, imha edildi.

İHA

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