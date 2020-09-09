Bingöl'de peş peşe depremler

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.5 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.32'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bu depremden önce saat 22:23'te merkez üssü Karlıova olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.