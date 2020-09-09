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09 Eylül 2020 Çarşamba 22:29 | Son Güncelleme:

Bingöl'de peş peşe depremler

Bingöl'de peş peşe depremler

Son Dakika Haberleri.. Son dakika deprem haberi Bingöl Karlıova'dan geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.5 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.5 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.32'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bu depremden önce saat 22:23'te merkez üssü Karlıova olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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