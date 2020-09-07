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  3. Bingöl'de feci kaza: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
07 Eylül 2020 Pazartesi 10:25 | Son Güncelleme:

Bingöl'de feci kaza: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

AA

Bingöl'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Bingöl'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. 

AA'da yer alan habere göre, Karadeniz Bölgesi'nde çalışan tarım işçilerinin içinde bulunduğu 72 AAC 137 plakalı minibüs, Bingöl-Erzurum kara yolunun 36. kilometresindeki Soğukçeşme mevkisinde devrildi. Kazada araçta bulunan 11 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve Bingöl Belediyesi itfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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