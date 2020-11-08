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08 Kasım 2020 Pazar 12:37 | Son Güncelleme:

Bingöl'de deprem meydana geldi

Bingöl'de deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri.. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.22'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.22'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

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