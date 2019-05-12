Bingöl'de çatışma: 2 asker yaralı

Alınan bilgilere göre, Kiğı ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda, bir grup PKK’lı terörist ile sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada iki asker yaralandı.

Yaralı askerler bölgeden helikopterle alınarak Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölgede geniş çaplı operasyonun sürdüğü öğrenildi.

İHA