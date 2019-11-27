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  3. Bingöl'de 450 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Bingöl'de 450 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Bingöl'de 450 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Bingöl'ün Karacehennem Ormanı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 450 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karlıova ilçesine bağlı Kızılağaç köyü kırsalındaki Karacehennem Ormanı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen arazi aramasında kayalıklar arasına gizlenmiş 50 kilogramlık 9 çuval halinde 450 kilogram amonyum nitrat ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.  (AA)


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