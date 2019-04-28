Bingöl ve Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silah kaçakçılığı yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen Bingöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Bingöl merkez ve Solhan ilçesi ile Muş'ta belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde ruhsatsız 4 tabanca, 2 av tüfeği, 8 şarjör ve 242 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmata el koyan ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden A.A. ve M.A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

DHA