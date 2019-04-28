Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bingöl ve Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı

Bingöl ve Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı

Bingöl ve Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 14 gözaltı

Bingöl ve Muş'ta polis tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyonda ruhsatsız 4 tabanca ve 2 tüfek ile mühimmat ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silah kaçakçılığı yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen Bingöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Bingöl merkez ve Solhan ilçesi ile Muş'ta belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde ruhsatsız 4 tabanca, 2 av tüfeği, 8 şarjör ve 242 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmata el koyan ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden A.A. ve M.A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü fenomen 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!
'Yıllara meydan okuyor'
Mutluluk sebebim Cenk
Sırada beyazperde var 
Ünlü şarkıcı baba oldu!
Maksat Yarışmak Olsun ekibi yine yollardaydı.Anne ve oğluna en büyük gezegenin ismini sorduk. Aldığı

Yeni Gezegen Keşfeden Anne-Oğul

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor